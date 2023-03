Marcia interreligiosa per la pace per le vie di Isernia

Sabato 4 marzo alle 15.30 a Isernia avrà luogo l’ormai abituale incontro interreligioso per la Pace organizzato dall’Azione Cattolica delle diocesi di Isernia-Venafro.

Quest’anno sarà svolto in modalità totalmente diversa dalle passate edizioni per esprimere meglio il forte desiderio di tutta la comunità di chiedere pace, a un anno ormai dall’inizio del conflitto che sta devastando il cuore dell’Europa; è prevista, infatti, una marcia per la pace che vedrà la partecipazione attiva, oltre che dell’AC

diocesana, anche di altri gruppi religiosi presenti sul nostro territorio: buddisti, evangelici e musulmani.

L’itinerario della marcia sarà il seguente:

partenza da P.zza della Repubblica (Piazza Stazione)

proseguirà lungo corso Garibaldi con prima tappa al liceo classico Fascitelli

seconda tappa in P.zza Tullio Tedeschi

proseguirà su Corso Risorgimento con terza tappa nei pressi di Piazza Michelangelo

terminerà presso l’Auditorium con la quarta tappa.

Per ogni tappa è previsto un momento riflessivo che vedrà il contributo di ciascun gruppo religioso partecipante. Il momento conclusivo della quarta tappa a cura dei cattolici sarà presieduto dal vescovo Mons. Camillo Cibotti e terminerà con una preghiera interreligiosa.

All’interno dell’Auditorium, per concludere la manifestazione con un momento di convivialità, si terrà il concerto gratuito dei Sottotiro, cover band Dalla/De Gregori.

Tutta la comunità è invitata a partecipare attivamente per testimoniare l’impegno personale di ciascuno verso la ricerca della fraternità e della pace e per chiedere a gran voce che la pace si estenda fino al più ampio contesto internazionale.