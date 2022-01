Lotto Zero Isernia: il TAR Molise boccia il ricorso dell’esecutivo comunale di Isernia

Il Tar Molise boccia il ricorso dell’esecutivo comunale di Isernia in cui si chiedeva la sospensiva per i lavori del Lotto Zero della superstrada Isernia-Castel di Sangro, a causa di vizi relativi al procedimento della Via (Valutazione di impatto ambientale).

Ma, attraverso l’avvocato Pino Ruta, il sindaco Piero Castrataro fa sapere che andrà avanti ricorrendo al Consiglio di Stato.

Il Lotto in questione è l’ultimo, previsto nel progetto definitivo dell’opera, è già stato finanziato dall’Anas e collegherà Isernia alla superstrada. Al momento l’accesso è al bivio per Miranda (Isernia).