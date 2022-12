Lavori in corso/ Chiuso fino al 25 febbraio 2023 il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia

La Direzione Regionale Musei Molise comunica che a far data da mercoledì 7 dicembre 2022 sino a sabato 25 febbraio 2023 il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia rimarrà chiuso al pubblico per lavori in corso.



La chiusura si rende necessaria per consentire la realizzazione e il completamento di una serie di interventi di valorizzazione – tra cui un nuovo allestimento museografico, un nuovo apparato museologico e il miglioramento della fruizione pubblica degli spazi esterni – che garantiranno, al momento della riapertura, una nuova esperienza di visita e di offerta al pubblico.