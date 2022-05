Isernia/Violazioni alle disposizioni giudiziali, 4 persone segnalate

Proseguono i controlli sui soggetti sottoposti a misure restrittive da parte dei Carabinieri della Compagnia di Isernia che, nell’ambito dei quotidiani sevizi di controllo del territorio, hanno segnalato alla competente Autorità Giudiziaria diverse violazioni.

Nello specifico:

– a Carpinone i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione al provvedimento con cui l’Autorità Giudiziaria di Napoli ha disposto la custodia cautelare in carcere, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, nei confronti di un soggetto della provincia di Napoli. L’ordinanza è stata emessa a seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte, accertate e documentate dal personale della Stazione;

– la Stazione di Isernia ha eseguito il provvedimento emesso dal GIP del locale Tribunale che ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un giovane isernino, in sostituzione di quella dell’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. Anche in questo caso l’aggravio della misura è stato determinato dalle reiterate violazioni documentate dai Carabinieri e prontamente segnalate dalla P.G.;

– a Castelpetroso i militari della Stazione di Cantalupo del Sannio hanno eseguito un’ordinanza nei confronti di una persona del luogo con cui l’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Campobasso ha disposto l’applicazione della misura di sicurezza detentiva della casa lavoro, in sostituzione di quella della libertà vigilata. Il soggetto, già resosi responsabile di diverse violazioni accertate e segnalate dai militari all’Autorità Giudiziaria, è stato internato presso una casa lavoro in provincia di Caserta;

– i militari della Stazione di Macchiagodena hanno accertato la violazione delle prescrizioni da parte di un soggetto sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. La violazione è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria competente per le determinazioni del caso.