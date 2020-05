Isernia / Sospensione dei mercati settimanali del giovedì e del sabato fino al 27 maggio

Con ordinanza comunale n. 77, è stata disposta la sospensione, fino a mercoledì 27 maggio, dei mercati settimanali del giovedì e del sabato per il settore dei generi alimentari, e fino a data da definirsi successivamente per i restanti settori. Ciò, per dare modo al Comune di porre in essere le misure logistiche, organizzative e di presidio previste dal Dpcm del 17 maggio 2020, nell’articolo 1, lettera dd), e nell’allegato 17.

Il Comune, per effetto delle citata normativa, deve individuare le misure più idonee ed efficaci per ridurre il rischio di diffusione dell’epidemia, tenendo in considerazione la localizzazione del mercato, le caratteristiche dei contesti urbani, logistici ed ambientali e la frequentazione delle aree mercatali. Il provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Isernia. La sua inosservanza è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 25/3/20, n. 19.