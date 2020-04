Isernia/ ordinanza sindacale per accesso a Ville e Giardini pubblici

Il Sindaco di Isernia D’Apollonio, con ordinanza sindacale, rende noto che al partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020



a) è consentito l’accesso del pubblico ai parchi, ville e giardini pubblici, nel rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

b) le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse;

c) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, ed è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

d) il sottoscritto Sindaco si riserva la facoltà di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle suddette disposizioni;

e avverte che il mancato rispetto delle misure di cui sopra è sanzionato ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 25/3/20, n. 19