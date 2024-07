Isernia/ “Molise Pride”: oggi l’incontro con Danilo Bertazzi

“Molise Pride”: oggi alle 18 presso il Chiostro di Palazzo San Francesco a Isernia il dibattito con Danilo Bertazzi, famoso per aver interpretato il personaggio di Tonio Cartonio alla Melevisione, Alessandra Maiorino, vicecapogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle e Coordinatrice Comitato per le Politiche di Genere e per i Diritti Civili Movimento 5 Stelle, e Marilena Grassadonia, coordinatrice dell’Ufficio LGBT di Roma e Responsabile Diritti e Libertà nella Segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

Incontro moderato da Luce Visco, presidente di Arcigay Molise.