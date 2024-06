Isernia/ Il Questore incontra i 4 nuovi giovani agenti della Polizia

In data 24.06.2024, in attuazione del piano di rinforzo nazionale, sono stati assegnati alla Questura di Isernia, dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 4 giovani agenti della Polizia di Stato che inizieranno la nuova esperienza lavorativa negli uffici di via Palatucci.

I nuovi agenti sono stati accolti dal Questore Della Cioppa che ha dato loro il benvenuto e, dopo aver illustrato le peculiarità della realtà isernina, ha formulato gli auguri di buon lavoro per il percorso professionale che si apprestano ad intraprendere.

I giovani poliziotti, la cui età media è di 26 anni, hanno raggiunto il capoluogo pentro al termine della frequenza del 225° Corso di formazione per allievi agenti provenendo dalle varie scuole presenti sul territorio: Campobasso, Vibo Valentia, Piacenza e Alessandria e sono stati assegnati all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per il periodo di prova.

Nuova linfa, dunque, per la Questura di Isernia che potrà garantire maggiore presenza sul territorio ed essere sempre più punto di riferimento per i cittadini, fedeli al motto “Esserci Sempre” .

