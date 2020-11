Isernia/ giovane beccato in un Centro Commerciale con hashish

Militari della Sezione Operativa del NOR, nei pressi di un centro commerciale di Isernia, sorprendevano un giovane noto all’ufficio, che cercava di dileguarsi alla loro vista. Dal controllo dello stesso e conseguente perquisizione personale l’interessato veniva trovato in possesso di gr. 5,15 di hashish, che nascondeva in una tasca dei pantaloni, occultata in carta stagnola.

La sostanza stupefacente veniva sequestrata e il giovane segnalato alla Prefettura quale detentore di sostanze stupefacenti per uso personale, per le relative determinazioni amministrative di competenza.