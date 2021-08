Isernia/ Elezioni comunali, Forza Italia sceglie Melogli

E’ la spaccatura ancora in corso d’opera nel centro destra l’elemento di osservazione e di interesse cittadino in vista delle elezioni comunali di Isernia. Se da un lato il centro sinistra ha da tempo annunciato una candidatura univoca in favore dell’ing. Piero Castrataro (Isernia Futura, PD, Movimento 5 Stelle Volt Isernia e civiche), dall’altra parte, dopo il ritiro della candidatura dell’attuale sindaco D’Apollonio, restano in pista le ‘nomination’ di Cosmo Tedeschi (Fratelli d’Italia e ‘forse’ Lega) e Gabriele Melogli (Forza Italia, Popolari, UDC). Nel mentre si sono ritirati Nexus e Azione (dopo il fallimento dell’alleanza proprio con Nexus e Italia Viva) , con Luigi Valente a precisare che “non ci si può alleare con i 5 Stelle né con i sovranisti”.

La matassa sarà sbrogliata, come al solito, solo se ci sarà accordo tra i due contendenti storici del territorio pentro, cioè Aldo Patriciello e Michele Iorio; il 3 settembre è vicino ed entro quella data nome ed alleanze dovranno essere certe a meno di non voler ipotizzare fratture interne alla maggioranza tali da far temere per l’esito finale.