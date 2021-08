Campobasso/ In auto con la cocaina, denunciato dai carabinieri

Prosegue l’attività di controllo sul territorio da parte delle forze dell’ordine : e non mancano i buoni risultati. I carabinieri di Campobasso hanno fermato in pieno centro una macchina alla cui guida c’era un uomo di 50 anni. Durante il controllo e a seguito di perquisizione personale e veicolare, la pattuglia ha scoperto 15 grammi di cocaina nascosti in due distinti involucri.

Alla luce di quanto accertato, la droga è s tata sottoposta a sequestro penale e il 50enne denunciato alla Procura della Repubblica di Campobasso per detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti.

foto di repertorio