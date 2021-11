Isernia e provincia: abuso di alcol e uso di stupefacenti, sospensione della patente e sanzioni amministrative

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia hanno intensificato i controlli nei confronti dei conducenti di autoveicoli, soprattutto in orario notturno, per verificarne le condizioni psico fisiche, in relazione a potenziali abusi di bevande alcoliche o usi di sostanze stupefacenti.

In particolare un soggetto, sottoposto a verifica per aver manifestato sintomatologia riconducibile ad abuso di sostanze alcoliche, è risultato avere un tasso alcolemico di circa 1,30 g/l per cui i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida, decurtare i punti e segnalarlo alla locale A.G. per le relative determinazioni.

Nei suoi confronti verrà altresì emesso un provvedimento di sospensione/revoca del documento da parte della Prefettura.

I militari della Stazione di Frosolone, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno segnalato alla Prefettura di Isernia due giovani sorpresi in orario notturno, appartati in una località periferica, nell’atto di consumare sostanze stupefacenti. I due si sono dichiarati consumatori e per tale ragione nei loro confronti l’Autorità competente emetterà le relative sanzioni amministrative.