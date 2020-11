Un litigio per futili motivi sfociato in aggressione, con la vetrine di un esercizio commerciale in frantumi e un dipendete in ospedale. Autore del gesto violento n 60enne residente in provincia di Isernia, che ha agito con una una spranga di ferro e poi si è rivolto appunto contro il dipendente che aveva di fronte.

E’ stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Isernia per il reato di percosse, lesioni personali, minaccia e danneggiamento.

foto di repertorio