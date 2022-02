Inquinamento atmosferico della piana di Venafro, Coldiretti: si faccia chiarezza sulla situazione dell’area

Intervenendo sul problema dell’inquinamento atmosferico della piana di Venafro, Coldiretti Molise chiede che si faccia quanto prima chiarezza sulla situazione dell’area. Al di la dei dati e delle diatribe politiche, l’Organizzazione invita chi di competenza ad intervenire i maniera chiara al fine di dare risposte concrete non solo alle numerosissime aziende, appartenenti ad ogni settore produttivo, che qui operano ma anche e soprattutto ai cittadini residenti.

Il problema dell’inquinamento, come altre problematiche di natura ambientale, è da sempre caro a Coldiretti che ritiene, pertanto, fondamentale che le Istituzioni preposte arrivino in breve tempo ad avere il quadro chiaro della situazione; condizione questa indispensabile per programmare eventuali interventi e restituire così serenità a quanti nella valle vivono e lavorano.