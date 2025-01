Sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Sente-Longo al

confine tra Molise e Abruzzo. Sul ponte sono già operativi i mezzi della DI DM Group, ditta

incaricata dell’intervento in subappalto da Valori S.C.A.R.L.

La prima parte dei lavori riguarderà il consolidamento della pila 7, una fase importante per

garantire la stabilità dell’infrastruttura. Successivamente, si proseguirà con le altre pile.

Soddisfazione da parte del Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia. “L’Ente

provinciale – ha commentato il vertice di via Berta – seguirà con attenzione i lavori, la

riapertura del viadotto è di vitale importanza per le nostre comunità. Continueremo a lavorare

per reperire gli ulteriori fondi necessari al completamento dell’intervento. Ricordo, inoltre,

che è in fase di definizione il DPCM per la ristatalizzazione dell’Istonia, un passaggio

importante affinché il tratto stradale venga tenuto in sicurezza”.

Sul viadotto questa mattina, oltre al Presidente Saia, presenti il consigliere delegato alla

viabilità Manolo Sacco, il consigliere Vincenzo Scarano, i tecnici ANAS, i tecnici della

Valori, i tecnici della DI DM Group e i tecnici della Provincia di Isernia.