Grave incidente, centauro 30enne trasportato a Teramo

Lungo la provinciale che collega Fornelli al capoluogo pentro si è verificato un incidente, un centauro 30enne di Trivento per cause da accertare ha perso il controllo della moto e ha urtato contro il guard rail riportando gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli amici del giovane che erano con con lui hanno allertato i soccorsi. Trasportato al Pronto Soccorso di Isernia è stato poi trasferito all’ Ospedale di Teramo. Sul posto due volanti della Polizia per i rilievi del caso.