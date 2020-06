“Diamo voce a commercianti, imprenditori e liberi professionisti abbandonati dal governo”, flash mob del centro destra a Isernia

Il flash mob si terrà martedì 2 giugno, a partire dalle ore 10 presso Piazza della Repubblica ad Isernia.

Un evento a carattere nazionale, in programma in contemporanea in tutta Italia. Il centro destra scende in piazza attraverso un flash mob simbolico per contestare la maldestra gestione dell’emergenza Covid 19 dal punto di vista economico e sociale e per stare al fianco di commercianti, imprenditori, liberi professionisti, giovani lavoratori, famiglie e cittadini sempre più dimenticati da un governo che non riesce a tutelare i loro diritti.



Con spirito assolutamente costruttivo e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, intendiamo il 2 giugno sostenere con forza chi sta vivendo momenti davvero difficili in questo periodo e merita risposte concrete e immediate da parte delle Istituzioni.

L’emergenza Covid purtroppo ha colpito in modo particolarmente violento talune categorie lavorative e sociali, che non possono continuare ad essere ignorate e abbandonate. Noi siamo pronti a presentare al governo proposte concrete, strutturali e in grado di far ripartire sul serio il nostro splendido Paese.



Il centro destra farà fino in fondo la sua parte, con spirito di collaborazione e senso di responsabilità. Anche se fin’ora in Parlamento la nostra offerta di aiuto è stata rifiutata e il governo ha agito quasi sempre da solo, con risultati purtroppo evidenti e conseguenze che col tempo rischiano davvero di essere drammatiche.