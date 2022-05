Cronaca/ Autista venafrano arrestato per furto aggravato in concorso.

Brillante operazione dei carabinieri: sventato un furto ingente di attrezzature edile e refurtiva recuperata. Un autista venafrano di 37 anni è stato arrestato come autore del furto. E’ accaduto a Casoli.

I carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata di un passante; hanno individuato la presenza di un autoarticolato, che stava percorrendo una stradina sterrata con, alle spalle, un’autovettura.

L’autoarticolato è stato bloccato: al suo interno erano stati appena caricati alcuni bancali contenenti oltre 200 cavalletti in acciaio per impalcatura. L’autista è stato tratto in arresto per furto aggravato in concorso. Rintracciata anche l’auto che seguiva il mezzo pesante, che è stata abbandonata in una stradina sterrata poco distante e senza uscita.

La refurtiva recuperata, del valore di oltre 10 mila euro, è stata restituita al legittimo proprietario, così come l’autoarticolato, che è stato riconsegnato al titolare della ditta di trasporti, presso la quale il venafrano lavora come autista.

L’autista è stato sottoposto all’obbligo di dimora a Venafro.

foto di repertorio