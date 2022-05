Ferrazzano/ Ladri tentano di rubare in una villetta, ma scatta l’allarme e scappano via

Torna in cronaca il problema, serio, dei furti in appartamento. L’ultimo caso a Ferrazzano, dove dei ladri hanno tentato di entrare in una villetta ma sono stati scoperti e sono fuggiti via. Sembra che in casa non vi fossero gli occupanti, ma sarebbe scattato l’allarme e questo avrebbe costretto i malviventi a fuggire.

Non avrebbero rubato nulla ma avrebbero scassinato porte e finestre proprio nel tentativo di entrare in casa. Le forze dell’ordine sarebbero alla caccia dei ladri e non è escluso uno sviluppo positivo delle indagini.