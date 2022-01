Colli al Volturno: intercettati responsabili di un tentato furto

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile nella giornata del 26 gennaio, sono riusciti ad intercettare, alla periferia di Isernia, un’autovettura con a bordo 4 persone che, poco prima, avevano tentato un furto.

I 4 sono stati sorpresi dal proprietario di un’abitazione in Colli a Volturno, mentre tentavano il furto armeggiando vicino la porta di accesso, sono scappati.

Tuttavia il proprietario di casa ha immediatamente richiesto l’intervento dell’Arma al “112”, indicando il modello di auto. Le immediate ricerche diramate dalla Centrale Operativa alle autovetture di servizio in circuito, che si sono rapidamente collocate lungo le principali direttrici, hanno consentito di individuare l’auto in fuga che è stata prontamente intercettata dai militari della sezione radiomobile.

La contestuale perquisizione del mezzo ha consentito di rinvenire, all’interno del cofano, un martello, un cacciavite, una torcia elettrica, guanti di gomma e numerose chiavi per porte di vari modelli, tutto materiale sottoposto a sequestro unitamente all’autovettura, peraltro priva di copertura assicurativa.

Il conducente è stato sanzionato in via amministrativa per essere sprovvisto di patente di guida poiché revocata. Sul conto di tre dei prevenuti risultano numerose segnalazioni nella Banca Dati delle Forze di Polizia per reati contro il patrimonio e, per tale ragione, gli stessi sono stati proposti per l’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Colli a Volturno, i cui provvedimenti sono stati contestualmente irrogati dalla competente Autorità.