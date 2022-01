Emergenza Covid, le Regioni chiedono aggiornamento delle norme

“Insieme ai presidenti delle altre Regioni, abbiamo deciso di inviare al Governo un documento unitario con il quale poniamo l’attenzione sulla necessità di superare il sistema dei colori, come pure di limitare la sorveglianza ai soli soggetti sintomatici.

Per quanto riguarda la scuola, al fine di semplificare le procedure, abbiamo giudicato opportuno che vengano posti in isolamento solo i soggetti sintomatici, senza interrompere l’attività in presenza. Nei bollettini dei ricoveri Covid, infine, abbiamo chiesto di non conteggiare i pazienti che vengono ricoverati per altre patologie e che risultino positivi”.

Lo ha detto il presidente Toma a margine della riunione dei governatori, che ha avuto luogo a Roma.