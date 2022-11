Cerro al Volturno/ 25 Novembre: il padre di Romina ringrazia le autorità di Frosinone per la vicinanza offerta nei giorni della tragedia

Riceviamo e pubblichiamo



L’Amministrazione Comunale di Cerro al Volturno, nella persona del Sindaco Remo di Ianni, intende esprimere – oggi 25.11.2022, nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – affetto e riconoscenza alle Autorità civili e militari di Frosinone, per avere le stesse – con encomiabile spirito di servizio ed ospitalità – offerto al Sig. Mario De Cesare, protezione e vicinanza in relazione ai tragici fatti che hanno coinvolto figlia Romina nel maggio scorso.

Al nostro ringraziamento si unisce quello incondizionato del papà di Romina, che ci pregiamo trasmetterVi.

Preg.me Autorità civili e militari presso il comune di Frosinone,

con la presente intendo esprimerVi la massima gratitudine in ordine all’accoglienza ed alla protezione da Voi ricevuta durante il periodo più buio della mia vita.

Ho toccato con mano l’umanità e la professionalità che ha guidato ciascuno di voi durante quei giorni maledetti.

A tal riguardo, appare doveroso citarvi e ringraziarvi uno ad uno:

Il Sindaco pro tempore Nicola Ottaviani;

l’Ispettore Caldaroni Massimo;

il Vice Ispettore Mattei Mario;

il Sovrintendente Capo Coordinatore Crescenzi Fabrizio;

il Sovrintendente Capo De Biasio Pasquale;

l’Assistente Capo Coordinatore Porcu Davide;

tutti coordinati dal Dirigente Commissario Capo Genovesi Flavio;

A voi esprimo un sentito grazie per tutto quanto sopra meglio esposto, esortandovi a lavorare sempre nell’interesse ed a tutela della giustizia, combattendo i soprusi ed ogni forma di violenza; sia essa fisica e/o morale.

Con stima.

Mario De Cesare”