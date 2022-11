APSP “Endrizzi” (Trento): Bando di concorso per 20 OSS

L’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) “Giovanni Endrizzi” di Lavis (Trento) ha indetto un bando di concorso per 20 OSS, sono previste assunzioni a tempo indeterminato – categoria B – livello evoluto, 1ˆ posizione retributiva. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 28 novembre 2022.

I posti disponibili saranno così distribuiti:

n. 8 posti a tempo pieno presso l’ A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” di Lavis (Ente capofila);

a tempo pieno presso l’ di Lavis (Ente capofila); n. 3 posti a tempo pieno presso l’ A.P.S.P. “Cristani – De Luca” di Mezzocorona, di cui n. 2 posti riservati ai militari delle Forze Armate;

a tempo pieno presso l’ di Mezzocorona, di cui n. 2 posti riservati ai militari delle Forze Armate; n. 6 posti a tempo pieno e n. 3 posti a tempo parziale presso l’A.P.S.P. “San Giovanni” di Mezzolombardo, di cui n. 3 posti riservati ai militari delle Forze Armate.

Requisiti:

età non inferiore a 18 anni;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

idoneità fisica;

immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, limitatamente alla durata della pena o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore;

non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

godimento dei diritti politici e civili attivi;

per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in regolare posizione nei riguardi di tale obbligo;

diploma di scuola secondaria di primo grado (o titolo equipollente) ed attestato di qualificazione professionale di Operatore Socio Sanitario.

Non possono essere assunti coloro che negli ultimi cinque anni precedenti all’assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 32 quinquies del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nella medesima categoria e livello a cui si riferisce l’assunzione.

BANDO