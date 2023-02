Cementificazione del fiume Volturno, la vicenda portata finalmente all’attenzione del governo nazionale

Il Comitato Albanova Volturni, che si batte a difesa del fiume Volturno dalla cementificazione decisa dal Consorzio di Bonifica, che rischia di comprometterne l’ecosistema e di danneggiare irrimediabilmente uno dei più importanti e pregiati tratti del fiume, ringrazia l’on. Angelo Bonelli, capogruppo dei Verdi alla Camera, e il dott. Leo Terzano, referente molisano dello stesso movimento, per la presentazione dell’interrogazione parlamentare a risposta scritta sulla questione depositata alcuni giorni fa. La vicenda è stata finalmente portata all’attenzione del governo nazionale che dovrà ora esprimersi.

Il Comitato esprime soddisfazione anche perché i Verdi hanno condiviso alcune delle motivazioni alla base della nostra opposizione alle delibere approvate dal Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro e che sono alla base di questo devastante progetto. L’atto di opposizione sarà discusso nella seduta del Consiglio generale del Consorzio convocato per martedì 14 febbraio alle ore 16:00 presso la sede del Consorzio.

A tal proposito invitiamo tutti i cittadini sensibili all’argomento e alla tutela dell’ambiente ad essere presenti per assistere alla discussione. Speriamo che altre forze politiche e movimenti vogliano affiancare le associazioni e i cittadini che si stanno battendo per salvaguardare una delle eccellenze ambientali, naturalistiche e paesaggistiche non solo del Molise ma dell’intera Italia centromeridionale.

In particolare attendiamo che anche la Regione Molise prenda posizione chiaramente su questo tentativo di mortificare ulteriormente un territorio già martoriato sotto il profilo ambientale. Il Comitato ribadisce che sta continuando a portare avanti iniziative per portare a conoscenza di enti ed associazioni quanto sta accadendo e per impegnarsi sotto ogni punto di vista per ostacolare questo folle progetto. (foto di repertorio)

Comitato Albanova Volturni