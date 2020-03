Castel del Giudice partecipa a M’Illumino di Meno con alberi di mele antiche e piante mellifere

Nuovi alberi di mele antiche e piante mellifere per la biodiversità. Il Comune di Castel del Giudice partecipa a M’Illumino di Meno 2020 , l’iniziativa di Radio 2 e Caterpillar per il risparmio energico e gli stili di vita sostenibili. Il 6 marzo sono stati piantati, in collaborazione con l’azienda biologica Melise , 15 nuovi alberi di mele autoctone, nei pressi del Giardino delle Mele Antiche. Grazie agli apicoltori e alle apicoltrici dell’Apiario di Comunità di Castel del Giudice , vicino alle arnie, sono state piantate nuove piante mellifere, tra cui acacia, tiglio selvatico, rosmarino e lavanda , per favorire l’impollinazione delle api, fondamentali per l’ecosistema e la produzione alimentare.

Un’iniziativa che ha coinvolto in contemporanea anche gli apicoltori e le apicoltrici dell’Arpat, l’associazione degli apicoltori toscani . L’invito della campagna M’illumino di Meno di quest’anno ai comuni, le associazioni, le aziende, è di piantare alberi, perché gli alberi si nutrono di anidride carbonica e sono lo strumento naturale per ridurre la principale causa dell’aumento dei gas serra nell’atmosfera terrestre e quindi dell’innalzamento delle temperature.