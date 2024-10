Castel del Giudice celebra l’agricoltura sostenibile con la 7^ Festa della Mela

Il paese simbolo dell’agricoltura sostenibile delle aree interne dell’Appennino si

appresta a celebrare la regina d’autunno: a Castel del Giudice (IS) il 12 e 13 ottobre

2024 torna la 7^ Festa della Mela, Edizione Esperienziale, con degustazioni, cooking

class, street food, concerti folk, artisti di strada e tante altre attività tutte da vivere.

Tra il foliage che dipinge i boschi e i filari di mele biologiche dell’Azienda Agricola Melise,

nate dove un tempo i campi erano in stato di abbandono, il cuore del paese vedrà i

migliori produttori biologici e artigianali del territorio proporre nei loro stand e

food truck prelibatezze a km zero, ricette e prodotti tipici molisani e abruzzesi, mentre

gli artisti di strada del Casteldelgiudice Buskers Festival riempiranno di magia e di

musica le vie e le piazze del borgo. Da non perdere i tour nel Giardino delle Mele

Antiche, dove sono state recuperate circa 60 tipologie di questi frutti autoctoni, nel

birrificio agricolo Malto Lento, la cui birra è prodotta con l’orzo coltivato a Castel del

Giudice, e all’Apiario di Comunità con il miele espressione della ricca biodiversità locale.

Ma tantissime saranno le sorprese per bambini e adulti di ogni età, tra giochi di una volta,

degustazioni e sorprendenti concerti folk. Una nuova, straordinaria festa che dipingerà di

profumi e sapori il borgo dell’Alto Molise al confine con l’Abruzzo, di cui la mela è simbolo,

inneggiando alla cultura della sostenibilità ambientale di questo territorio.

La Festa della Mela è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Castel del Giudice.

La manifestazione rientra nella ricca programmazione culturale del progetto “Castel del

Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con il quale il Comune di Castel

del Giudice ha vinto il Bando Borghi del PNRR.



Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione – PNRR – M1C3 Intervento 2 – Sviluppo

Sostenibile delle Risorse Territoriali – 2.b. #rurobserv – Ministero della Cultura –

Programma UE Next Generation EU.