Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione del Concorso Enologico Macchia d’Isernia Premio Ercole, riservato ai vini delle aziende molisane delle DOC Molise, Biferno, Tintilia e Pentro.

Anche in questa edizione, siamo orgogliosi della collaborazione – dice il Comitato organizzatore Premio Ercole- della Camera di Commercio del Molise, insieme alla Pro Loco Maccla e al Comune di Macchia d’Isernia, a ulteriore conferma del nostro impegno per la valorizzazione del settore.

Il Regolamento presenta alcune importanti novità frutto della continua collaborazione con le aziende vinicole e gli operatori del settore, nonché del Ministero. Ecco i principali aggiornamenti:

1. Ampliamento Vini Ammessi (Art. 4) – Sono ammessi al concorso tutte le tipologie di vino che rientrano nel disciplinare del MOLISE DOC.

2. Riduzione numero campioni da inviare (Art. 5) – Il numero di campioni da inviare è ridotto a 3 bottiglie da ,75 cl anziché le 6 precedenti.

3. Modifica dei Vini Premiati (Art. 10) – Saranno premiati i migliori 3 vini di ogni categoria che raggiungeranno un punteggio minimo (88 per il primo, 85 per il secondo e 82 per il terzo), a ciascuno dei quali sarà assegnato un bollino di colore diverso da applicare alla rispettiva partita di vino.

Queste modifiche mirano a valorizzare le diverse produzioni di eccellenza del nostro territorio, ampliando la categoria di vini ammessi e semplificando la partecipazione delle cantine con l’auspicio che ogni produttore possa inviare diverse tipologie di vini.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 21 novembre, da inviare a: “Concorso Enologico Macchia d’Isernia Premio Ercole 2023 – c/o Comune di Macchia d’Isernia, Piazza Elena, 1 – 86170 Macchia d’Isernia”. Il vino che otterrà il punteggio più alto in ciascuna categoria sarà insignito del “Premio Ercole”, una statuina di bronzo che rappresenta Ercole Sannita, risalente al III secolo a.C. e riprodotta dalla Fonderia Marinelli di Agnone.

La giuria sarà composta da esperti di livello nazionale, tra cui enologi professionisti e tecnici specializzati. Le valutazioni degli esami organolettici seguiranno il metodo di analisi sensoriale “Union Internationale des Oenologues” e si svolgeranno con degustazione alla cieca.

Regolamento e Iscrizione https://www.premioercole.it/