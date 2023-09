Agnone/Coltivava cannabis sul terrazzo, denunciato giovane

L’uomo, approfittando di caldo e giusta umidità garantiti dalla stagione estiva, aveva pensato bene di predisporre sul balcone della propria abitazione una serie di piantine di marijuana, ben quattro, che però non sono sfuggite ai militari dell’Arma di Agnone che, ieri all’alba, hanno fatto un blitz.

In casa hanno altresì rinvenuto due bilancini digitali, utili a quantificare le dosi da immettere sul mercato, una banconota falsa e alcune dosi di droga già confezionate e pronte per essere immesse nei circuiti del mercato illecito degli stupefacenti.

Il giovane, non nuovo a queste vicende, è stato così denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per diversi reati tra cui: resistenza a pubblico e ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti non destinate all’uso personale