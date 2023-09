Formazioni della SS Campobasso: Stessa città, stessa passione!

Entra nel vivo la stagione delle formazioni della SS Campobasso del presidente Mario Giuliano con l’esordio di campionato della formazione maschile e il primo match ufficiale della formazione femminile. I ragazzi allenati da Nunzio Raffio saranno impegnati in casa, all’antistadio Rauso-Toti alle ore 15;30, per l’esordio nel campionato di prima categoria Molise girone A contro l’Ala Fidelis. Esordio stagionale invece per le ragazze di Paola Piacquadio, Giusy D’Alessandro e Giusy Micatrotta nel triangolare prima fase Abruzzo della Coppa Italia femminile. Per la formazione femminile, ricordiamo, l’orgoglio di essere l’unica squadra a rappresentare il Molise in terra d’Abruzzo con i colori rossoblù del capoluogo regionale. Per le ragazze della SS Campobasso l’esordio sarà anche televisivo, il primo match del triangolare di Coppa infatti sarà trasmesso dall’emittente abruzzese Super J (canale 16) alle ore 14:30 di domenica. Le molisane giocheranno in trasferta contro il Bagicalupo di Vasto Marina. Il calcio femminile è un movimento in continua crescita che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, l’esempio lampante riguarda proprio le iscritte al campionato di eccellenza, dalle 6 società del 2021, alle 10 nel 2023. Solo pochi giorni fa la presentazione del calendario femminile d’eccellenza al Museo Michetti di Francavilla al Mare, queste le società presenti nel girone: Bacigalupo Vasto Marina,Bellante Calcio Femminile, Calcio Femminile Chieti, Canterà Adriatica Pescara, Giffi Avezzano Calcio, Pescara Calcio, Teramo Calcio Woman, Virtus Lanciano 1924. Il primo incontro di campionato ci sarà il 5 novembre le molisane saranno impegnate contro il Bellante Val Tordino in trasferta.