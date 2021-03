Aggiornamento Covid-19 Pozzilli: positivo un bambino di soli 15 mesi

“Nuove guarigioni e altri 2 pazienti positivi al Covid – siamo a 5 persone e 3 nuclei familiari.La notizia sconfortante di oggi è il contagio di un bambino di soli 15 mesi. Capisco le difficoltà’ dei genitori ma chiunque può tenere i propri figli a casa sarebbe auspicabile.

La variante sta infettando anche i bambini e se (come sembra ormai dimostrato almeno per la variante inglese) le varianti di coronavirus sono più contagiose, non sorprende che i casi di Covid-19 aumentino anche in queste fasce d’età. In termini di trasmissibilità la variante inglese manifesta un aumento per tutte le fasce di età, compresi i bambini.

Evitiamo di uscire se non proprio necessario, usiamo sempre la mascherina e evitiamo gli assembramenti.Auguri al “pargoletto” per una veloce guarigione”.

Questo il messaggio del sindaco di Pozzilli Stefania Passarelli.