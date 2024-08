Ad Isernia la XI Edizione de Il Festival dell’Accademia Tetracordo 2024

L’Accademia del Tetracordo è entusiasta di annunciare l’undicesima edizione del Festival dell’Accademia Tetracordo. L’evento include una serie di attività: corsi di alta formazione jazz, concerti del Festival, il Premio di Mandolino Giuseppe Pettine, concerti del Fuori Festival e un concerto commemorativo del Bombardamento di Isernia. Quest’anno il festival, inserito nel programma del settembre isernino, presenta importanti novità rispetto alle edizioni passate, che hanno sempre offerto un’ampia programmazione di musica jazz e classica. Le novità principali sono l’istituzione del Premio di Mandolino Giuseppe Pettine e l’introduzione di una sezione dedicata alla musica elettronica.

Corsi di Alta Formazione Jazz

I corsi si terranno dal 6 all’8 settembre 2024 presso la Biblioteca Comunale di Isernia, sotto la guida della leggenda del jazz americano, il trombettista Thomas Kirkpatrick. Questi corsi, accessibili al costo agevolato di €120 grazie al sostegno della Fondazione Molise Cultura, attireranno studenti da tutto il mondo, con l’obiettivo di rendere l’alta formazione musicale accessibile a tutti. Grazie al sostegno del Rotary Club e dell’Inner Wheel di Isernia, l’Accademia è in grado, per il terzo anno consecutivo, di promuovere borse di studio integrali, che consentiranno la frequenza gratuita agli studenti e alle studentesse residenti a Isernia e in Molise

Concerti del Festival

I concerti del Festival si svolgeranno dal 6 all’8 settembre nel suggestivo chiostro di Palazzo San Francesco a Isernia. Il pianista internazionale Andrei Korobeinikov, che si colloca nell’olimpo dei pianistiç classici piu rinomati e quotati al mondo,eseguirà l’integrale del Clavicembalo ben temperato di Bach e le ultime tre sonate di Beethoven, suddivise nelle tre serate sotto il titolo di “Il sogno prende forma”. Ogni serata sarà introdotta dal compositore francese Stéphane Delplace, che presenterà la sua ultima composizione, una raccolta di 30 brevi preludi dedicati ai grandi compositori della storia della musica classica. Il compositore già noto al pubblico isernino si iscrive nella tradizione evolutiva dei grandi maestri della composizione francese, Ravel, Debussy e Fauré. Inoltre, i mandolinisti Tiziano Palladino, Antonio Parascandolo e Annalisa Desiata si esibiranno in un recital di mandolino in occasione della loro premiazione al Premio Giuseppe Pettine.

Fuori Festival

Il Fuori Festival si terrà in Piazza Celestino V dal 6 all’8 settembre in collaborazione con i pubblici esercizi della piazza (sopra menzionati) e con il Rotaract di Isernia, proponendo concerti jazz-aperitivo alle 18:30 e una performance serale di musica elettronica il 7 settembre alle 22:30 con la partecipazione del DJ e compositore Stanislav Makovsky, che contribuirà a esplorare nuove frontiere musicali e a coinvolgere un pubblico più ampio. A termine un concerto esclusivo (al buio) alle 23h30 l’8 settembre presso la Galleria Spazio Arte Petrecca dell’artista Pop francese Mavi Lou, in un repertorio intimo chitarra e voce.

Premio Giuseppe Pettine

Il Premio Giuseppe Pettine nasce per rendere omaggio al celebre mandolinista di Isernia, poi naturalizzato negli Stati Uniti, autore di un manuale per mandolinisti tuttora utilizzato nelle principali università e conservatori del mondo. Considerato uno dei più importanti esponenti del mandolino moderno, Pettine è una figura di rilievo storico per la città di Isernia. Il 9 settembre alle ore 18:30, presso la Biblioteca Comunale di Isernia, si terrà una conferenza dedicata alla sua figura leggendaria.

Concerto Commemorativo del Bombardamento di Isernia

Il festival si concluderà il 10 settembre con il Concerto Commemorativo del Bombardamento di Isernia, un’importante ricorrenza cittadina. L’Orchestra Tetracordo eseguirà un’opera musicale di Stéphane Delplace, commissionata dal Comune di Isernia in occasione dell’80 ° anniversario di questo tragico evento.

Esposizione d’Arte

Da non perdere l’esposizione d’arte di Giorgio Giardina presso la Galleria Spazio Arte Petrecca, che si terrà dal 6 al 28 settembre 2024, a cura di Carmen D’Antonino. La mostra, inaugurata il 6 settembre alle 18:30, esplorerà il rapporto tra arte e scienza, un tema presente anche nel repertorio musicale del festival, con particolare attenzione a Johann Sebastian Bach e al suo legame tra musica e matematica. Le performance di Andrei Korobeinikov, arricchite da improvvisazioni tematiche, offriranno un’esperienza unica di fusione tra arte visiva e musicale. La mostra sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato, dalle 18:00 alle 20:00.

PROGRAMMA

6 settembre

● 18:30 | Piazza Celestino V

Jazz AperitifTom Kirkpatrick Group

● 20:30 | Palazzo San Francesco

Premio Giuseppe PettineAntonio Parascandolo, mandolino

Musiche di Paganini e VivaldiIl Sogno prende formaAndrei Korobeinikov, pianoforte

J.S. Bach: Il Clavicembalo ben temperato, Libro II

Preludi e Fughe BWV 870-877

L. van Beethoven: Sonata per pianoforte n. 30 in Mi maggiore, Op. 109

Stéphane Delplace, pianoforte

Thirty Single-Paged Preludes – Prima parte





7 settembre

● 18:30 | Piazza Celestino V

Jazz AperitifTom Kirkpatrick, tromba

Tetracordo Ensemble

● 20:30 | Palazzo San Francesco

Premio Giuseppe PettineAnnalisa Desiata, mandolino

Il Sogno prende formaAndrei Korobeinikov, pianoforte

J.S. Bach: Il Clavicembalo ben temperato, Libro II

Preludi e Fughe BWV 878-885

L. van Beethoven: Sonata per pianoforte n. 31 in La bemolle maggiore, Op. 110Stéphane Delplace, pianoforte

Thirty Single-Paged Preludes – Seconda parte

● 22:30 | Piazza Celestino V

Concerto di Musica ElettronicaStanislav Makovsky, musica elettronica dal vivo

8 settembre

● 18:30 | Piazza Celestino V

Jazz Aperitif

Tom Kirkpatrick Group

● 20:30 | Palazzo San Francesco

Premio Giuseppe Pettine

Tiziano Palladino, mandolino

Il Sogno prende forma

Andrei Korobeinikov, pianoforte

J.S. Bach: Il Clavicembalo ben temperato, Libro II

Preludi e Fughe BWV 886-893

L. van Beethoven: Sonata per pianoforte n. 32 in Do minore, Op. 111

Stéphane Delplace, pianoforte

Thirty Single-Paged Preludes – terza parte

9 settembre

● 18:30 | Biblioteca Comunale

Conferenza-concerto sulla musica e vita di Giuseppe Pettine con la partecipazione di Mauro Gioielli.

10 settembre

● 11:00 | Piazza X Settembre

Concerto Commemorativo del Bombardamento di IserniaOrchestra Tetracordo

La Nenia di Stéphane Delplace

Note:

L’ingresso agli eventi è su donazione libera fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale del festival.