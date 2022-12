Terminus Formazione/ I nuovi corsi online del 2023

NOVITA’ CORSI ON LINE 2023

Terminus formazione apre le iscrizioni ai nuovi corsi on line in partenza da metà gennaio :

BIOTIPOLOGIE NATUROPATICHE – è un corso in cui si imparerà come i tratti somatici rivelano la personalità.

ALIMENTAZIONE ATTRAVERSO I 5 SENSI- è un corso indicato per coloro che desiderano recuperare l’integrità di una dieta autentica e sana usando non solo il gusto ma tutti i sensi come alleati per la preparazione di piatti buoni, nutrienti e sani.

AROMATERAPIA – questo corso è un primo passo per poter capire il valore e le proprietà dell’aromaterapia, la conoscenza di olii essenziali, cristalli e pietre preziose.

ESSENZE VIBRAZIONALI – questo corso è adatto a chi vuole imparare e sperimentare il potere della floriterapia e delle essenze vibrazionali. E’ un primo corso base per imparare la differenza tra i vari fiori e preparare il proprio rimedio.

I corsi, si terranno sulla piattaforma on line https://terminusfad.tiformo.com con lezioni sincrone su Zoom.

Le lezioni verranno svolte da docenti qualificate Elena Filippi e Patrizia Barbanti , che operano a Milano da anni nel settore della Naturopatia.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria al n. 0874/418684 oppure inviare una mail a [email protected]