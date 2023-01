Cronaca nazionale/ Scontro tra due auto e un furgone: giovane muore carbonizzato

Ennesimo terribile incidente stradale, purtroppo mortale , a Romentino, in provincia di Novara.

Due auto e un furgone si sono scontrate, per cause ancora da accertare, e una delle macchine coinvolte ha preso fuoco. La vettura su cui viaggiava la vittima è stata avvolta dalle fiamme e il rogo non gli ha lasciato scampo.

Pronto l’intervento dei vigili del fuoco; la vittima è un giovane di 25 anni, residente a Romentino.

L’incidente è avvenuto quasi al confine con la Lombardia, lungo la strada che porta verso la valle del fiume Ticino.

Altre due persone sono rimaste ferite.

Sul posto, anche i sanitari del 118.

foto di repertorio