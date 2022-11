Terminus Formazione/ Corsi Ecm online, “ECM su Endometriosi Online: dalla Diagnosi alla Cura”/ formati con noi

MANCA POCO PER COMPLETARE I TUOI ECM

"ECM su Endometriosi Online: dalla Diagnosi alla Cura"

Il corso è disponibile fino al 10 dicembre 2022

Il Corso ECM su Endometriosi Online approfondisce una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce le donne in età fertile, causando la crescita di tessuto uterino al di fuori dell’utero, in distretti come ovaie, tube di Falloppio ed anche intestino.

– Si stima che solo in Italia ne siano interessate 3 milioni di donne, addirittura 1 su 2 nella fascia di età che va dai 29 ai 39 anni.

– L’endometriosi è una malattia in cui il tessuto che normalmente cresce all’interno dell’utero (l’organo femminile che accoglie embrione e feto durante la gravidanza) si trova a crescere anche in distretti diversi, come ad esempio ovaie, sulle tube di Falloppio, sulla vescica o su altri organi.

– Recentemente alcune studi hanno descritto la presenza di tessuto endometriale anche negli uomini, per la precisione nella prostata.

Secondo gli esperti tale presenza sarebbe il residuo embrionale di abbozzi di genitali femminili, il cui sviluppo si è interrotto molto precocemente per lasciare spazio all’apparato genitale maschile.

La diagnosi di endometriosi non è semplice, in quanto i sintomi della condizione sono poco specifici.

In genere, per una diagnosi corretta e completa sono fondamentali: la raccolta dei sintomi, la valutazione attenta della storia clinica, l’esame obiettivo, la visita ginecologica, la diagnostica per immagini (ecografia transvaginale o transrettale, risonanza magnetica, TAC) e, talvolta, una procedura chirurgica minimamente invasiva come la laparoscopia a scopo diagnostico.

Perché seguire il Corso ECM sull’Endometriosi: dalla Diagnosi alla Cura

– Per aiutare chi soffre di endometriosi è necessaria un’adeguata formazione del personale sanitario, inoltre è molto importante restare aggiornati su una malattia di cui si parla molto poco, anche per promuovere la diffusione di conoscenze mediche a riguardo, che potrebbero cambiare la vita di molte donne.

Obiettivi del Corso ECM su Endometriosi Online

L’obiettivo di questo corso è quello di fornire un inquadramento globale e aggiornato della patologia endometriosica dal punto di vista patogenetico, clinico, diagnostico e terapeutico con la finalità di diffondere la conoscenza delle basi della malattia a tutti i professionisti che ruotano intorno alle sue numerose problematiche.

Programma del Corso ECM su Endometriosi Online

Modulo 1: L’endometriosi: definizione, fattori di rischio ed eziopatogenesi

Modulo 2: Endometriosi: presentazione clinica e diagnosi

Modulo 3: Approccio terapeutico all’endometriosi

