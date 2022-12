Polo di Studio eCampus Terminus /Master universitario di 1° livello- Area Scuola / formati con noi online

I master online di eCampus sono rivolti a studenti e professionisti che vogliono specializzarsi o riqualificarsi senza rinunciare alle proprie attività. La struttura didattica di ogni master online di I e II livello prevede una parte tradizionale, con lezioni frontali e verifiche finali integrate da elementi innovativi come lezioni online, project work, esercitazioni e test.

Sono attivi i seguenti MASTER AREA SCUOLA

Didattica e Arti Terapie – Tecniche creative in ambito scolastico (1 livello, full online, durata 12 mesi, esami su piattaforma online);

Competenze non cognitive e life skills in ambito scolastico (1 livello, full online, durata 12 mesi, esami su piattaforma online)..

Per le sedi d’esame e le modalità di iscrizione contattare le sedi dei Polo di Studio eCampus Terminus al n. 0874/418684 per la sede di Campobasso e al n. 0875/85240 per la sede di Termoli (cell.344 0372898)-oppure inviare una mail a: [email protected]