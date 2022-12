Cronaca nazionale/ Non accettano il fidanzamento tra due ragazzi: in dieci scatenano una maxi rissa con calci e schiaffi

Una soria di inaudita ed ingiustificata violenza.

Maxi rissa a Biancavilla, in provincia di Catania. Il fidanzamento tra una 18enne di origini albanesi e un giovane di 21 anni marocchino non è stato gradito dai familiari della giovane e hanno reagito con botte e schiaffi, ma anche con un’irruzione in casa e danni all’arredamento.

A scatenare la violenza di almeno dieci persone è stata l’uscita in pubblico dei due giovani e i carabinieri hanno dovuto denunciare in stato di libertà i coinvolti per rissa aggravata, lesioni personali, minacce gravi e danneggiamento in concorso.

