Nuovo Master online di II° livello mondo scuola “Le funzioni del dirigente tecnico tra valutazione e management”

E’ attivo un nuovo Master di II° livello in area scuola:

LE FUNZIONI DEL DIRIGENTE TECNICO TRA VALUTAZIONE E MANAGEMENT (60 CFU)

ELEMENTI NORMATIVI ED INFORMATICI NELLA SCUOLA

La valutazione nel sistema scolastico italiano (9 CFU);

Il Dirigente tecnico – Quadro normativo (6CFU);

Ruolo e funzione del Dirigente Tecnico e valutazione del Dirigente Scolastico (11CFU);

Informatica e TIC (6 CFU);

BASI GIURIDICHE

diritto costituzionale (3 CFU)

Legislazione Scolastica (9 CFU)

diritto amministrativo (9 CFU)

Diritto penale della pubblica amministrazione (6 CFU)

Prova Finale (1 CFU)

Caratteristiche:

Modalità: Full Online

Durata: 12 mesi

Per le modalità di iscrizione contattare le sedi dei Polo di Studio eCampus Terminus al n. 0874/418684 per la sede di Campobasso e al n. 0875/85240 per la sede di Termoli (cell.344 0372898)-oppure inviare una mail [email protected]