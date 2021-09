La nuova offerta formativa dell’Università e-Campus/ formati con noi online

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea E-Campus on line per l’anno accademico 2021/2022.

Grazie alla convenzione del Gruppo Terminus con l’Università E-Campus, siamo a disposizione presso le nostre segreterie di Campobasso e Termoli per un incontro informativo sulle modalità di immatricolazione.

Per un appuntamento informativo contattare i seguenti numeri 0874/418684 – 0875/85240 oppure inviare una mail a [email protected]

L’Università eCampus è uno dei principali atenei online d’Italia con oltre 50.000 iscritti.

Con eCampus si possono seguire le lezioni e dare gli esami online direttamente da casa dal computer o dallo smartphone tramite l’App Mobile in qualsiasi momento e hai sempre a disposizione un tutor personale online.

La struttura tecnologica dell’Ateneo, tra le più avanzate, è progettata per realizzare un VLE (Virtual Learning Environment, Ambiente Virtuale d’Apprendimento) in grado di integrare tutte le funzioni che il web rende disponibili per ogni allievo (lezioni, verifiche, ricevimenti, placement, stage, servizi bibliotecari, servizi amministrativi, etc.).

Si può scegliere tra 60 percorsi di laurea tradizionali e innovativi, tutti orientati al mondo del lavoro e suddivisi in 5 facoltà: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Psicologia.

Nel dettaglio:

LE FACOLTA’:

-Facoltà di Giurisprudenza;