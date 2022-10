Corso per Animatore Socio Educativo : aperte le iscrizioni

L’Ente Terminus, apre le iscrizioni al corso di Animatore Socio Educativo, approvato dalla Regione Molise con DGR N. 77 dell’11 Marzo 2019.

<L’animatore socio educativo svolge l’attività di promozione della partecipazione sociale e di sviluppo delle potenzialità delle persone, dei gruppi e delle comunità territoriali, concorre a sviluppare attività di prevenzione del disagio, facilita l’inserimento, la partecipazione e l’aggregazione sociale con l’obiettivo di stimolare l’espressività, la comunicazione e la partecipazione di singoli o gruppi, contribuendo al miglioramento della loro qualità di vita.

Nell’ ambito dei diversi servizi socio-sanitari e socio-culturali presenti sul territorio, collabora alla progettazione e gestisce attività di carattere educativo, ricreativo e culturale, a diretto contatto con bambini, adolescenti, anziani, portatori di handicap, soggetti con problematiche di diversa natura. Le azioni si inseriscono all’interno di un percorso socio-educativo più ampio progettato in équipe con altri operatori sociali come educatori professionali, psicologi, mediatori interculturali, assistenti sociali. Attraverso il teatro, il gioco, le attività manuali, la musica e la danza, l’animatore sviluppa attività di vita comunitaria, sia occasionale che permanente, con finalità preventive, educative e di integrazione sociale. Promuove il recupero e lo sviluppo delle potenzialità personali, dell’inserimento e della partecipazione sociale dei soggetti, definendo interventi di animazione sociale, educativa e ludico-culturale in risposta ai bisogni individuati.

L’ Animatore socio educativo trova collocazione nelle strutture territoriali pubbliche e private, residenziali o semi-residenziali, servizi residenziali e territoriali per anziani, servizi per l’infanzia e l’adolescenza, servizi per la disabilità, servizi d’ambito psichiatrico, strutture residenziali o a ciclo diurno per il recupero dalle dipendenze e servizi di prevenzione primaria, nei modi e nei limiti fissati dalle normative di riferimento. Opera in stretta collaborazione con altre professionalità e servizi del territorio. Dal punto di vista dell’inquadramento contrattuale si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali. E’ anche possibile esercitare come libero professionista.

LA FIGURA DELL’ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO -profilo e ambiti di intervento

ELEMENTI SOCIOLOGIA ;

ELEMENTI DI PSICOLOGIA;

ELEMENTI DI PSICOLOGIA DI COMUNITA’;

NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA;

RETI TERRITORIALI DEI SERVIZI SOCIALI;

PRINCIPALI TECNICHE DI ANALISI DELLA PERSONALITA’ E DELLA RELAZIONE DI AIUTO;

ELEMENTI DI PEDAGOGIA E PEDAGOGIA INTERCULTURALE;

RELAZIONE E COMUNICAZIONE ;

TECNICHE DI COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E DINAMICHE DI GRUPPO;

METODOLOGIE E TECNICHE DI ANIMAZIONE E DI LAVORO EDUCATIVO;

METODI E DIDATTICHE DELL’ ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE TEATRALE , ESPRESSIVA , MUSICALE , MOTORIA E LUDICHE;

TECNICHE DI DI LABORATORIO MANUALE. DISEGNO, PITTURA, LAVORI A MAGLIA, CARTAPESTA, CRETA ECC. ;

CENNI DI DIRITTO – DIRITTO DEL LAVORO;

ELEMENTI DI INFORMATICA;

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI ;

DURATA DEL CORSO : 600 ORE

224 ORE DI AULA ;

84 ORE DI FAD;

292 STAGE/TIROCINIO PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE

SEDE DEL CORSO : CAMPOBASSO E TERMOLI

ATTESTATO FINALE: QUALIFICA RILASCIATA AI SENSI DELLA 845/78

Per maggiori informazioni si prega di contattare la segreteria 0874/418684-0875/85240 344/0372898 oppure scrivere una mail a [email protected]