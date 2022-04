Corso di Formazione online per tutor Dsa e Bes riconosciuto dal Miur/Formati con noi

L’Ente Terminus, grazie alla convenzione con Sapere Più, Ente accreditato dal M.I.U.R. ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016, propone questo Corso di Formazione che nasce dall’esperienza formativa e dall’attività di supporto didattico che il Centro esercita con professionalità dal 1996.



Il Corso è destinato a tutti coloro che lavorano o desiderano lavorare al servizio di chi presenta difficoltà legate all’Apprendimento Scolastico (DSA, ADHD e altri Bisogni Educativi Speciali), agli Insegnanti curricolari e di sostegno ed al Personale educativo della scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado.

Fornisce un’ottima base teorica relativa ai DSA e ad altre tipologie di Bisogno Educativo Speciale e molteplici strumenti metodologici per impostare la didattica inclusiva, sia con il gruppo classe, sia in modalità “uno a uno”.

Infine, il Corso forma anche alla creazione di una buona relazione con lo studente, con la famiglia e con tutte le altre figure professionali che orbitano intorno allo studente, in modo da personalizzare l’approccio didattico ed educativo.



Il Corso di formazione online per Tutor contiene 7 Moduli dedicati allo studio di casi concreti: ogni caso affronta l’analisi e il commento della Diagnosi, la compilazione del PDP e propone varie attività didattiche mirate.

Per noi è importante che i Tutor siano formati dal punto di vista teorico, pratico e in grado di personalizzare l’approccio didattico ed educativo.





Destinatari

Chi desidera diventare Tutor DSA e BES aiutando i bambini, i ragazzi e le loro famiglie.



In particolare, il Corso è rivolto a:

Tutor ancora in formazione , laureando o con qualsiasi Laurea della facoltà di Scienze della Formazione o Psicologia.



, laureando o con qualsiasi Laurea della facoltà di Scienze della Formazione o Psicologia. Tutti i laureati anche di altre Facoltà , che desiderano strumenti per insegnare al meglio la loro disciplina come tutor “uno a uno”.



, che desiderano strumenti per insegnare al meglio la loro disciplina come tutor “uno a uno”. Insegnanti e a tutti quelli che lavorano in ambito didattico-educativo in contesti scolastici ed extrascolastici .



e a quelli che lavorano in . Diplomati Magistrali e Diplomati Liceo socio-pedagogico ante 2001/2002



Obiettivi formativi

I DSA e i BES nella clinica, nella didattica, nella normativa scolastica

Tecniche per la comunicazione

Difficoltà nel bambino DSA in concreto nella scuola Primaria e strumenti didattici

Il Metodo di Studio, le tabelle, le mappe, gli schemi

I prerequisiti dell’apprendimento:conoscerli e operare a favore del loro sviluppo

Il deficit cognitivo lieve

Le competenze legate alla comprensione del testo

La semplificazione del testo

Problemi e didattica della letto-scrittura

L’inglese e i DSA

L’ADHD

La Discalculia

​Affrontare i Disturbi evolutivi nella loro complessità, quando si presentano associati tra loro nello studente, in 7 casi reali , attraverso: ​narrazione del caso, individuazione della zona di sviluppo Attuale, Prossimale, Potenziale e del ruolo dell’insegnante e/o del Tutor nello scaffolding pedagogico interpretazione a fini didattici ed educativi della valutazione o certificazione diagnostica per ciascun caso ipotesi di Piano Didattico Personalizzato adatto ai bisogni didattici ed educativi emersi proposta di attività didattiche mirate al perseguimento di alcuni obiettivi disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali per i curricula della scuola del Primo Ciclo.

, attraverso:

Attestato



Sapere Più è Ente accreditato dal M.I.U.R. per la formazione del personale della scuola.



A tutti i corsisti viene rilasciato un Attestato finale riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 che certifica 300 ore di formazione.



Struttura del corso



Il Corso è interamente online ed in autoformazione

Con le proprie credenziali è possibile accedere in qualsiasi momento ai contenuti.

Non è prevista una data di inizio e di scadenza nella fruibilità del Corso

Presente anche un Forum che permette di porre domande relative alle Video Lezioni contenute nel Corso.



Il Corso è formato da:



• INTRODUZIONE

Con Video Lezioni e Allegati

• 22 MODULI DIDATTICI

Ogni modulo è composto da Video Lezioni, Video Tutorial, materiali didattici, Schede Didattiche e Allegati.





Contenuti

INTRODUZIONE – L’Apprendimento

Video L’apprendimento negli anni della scuola

Video Identikit del Tutor lettera per lettera + Slide

Video Tutor dell’Apprendimento: maestro della creatività + Slide





MODULO 1 – Aspetti clinici dei DSA

Video Diagnosi DSA

Video Un caso concreto: analisi della Diagnosi di Alice

Video Immagine del sè, autostima e stili attribuzionali

Video Variabili sociali e cognitive

Video Gratificazione e rinforzo – Il ruolo del rinforzo positivo

Video Aspetti emotivi e relazionali





MODULO 2 – Dalla clinica alla pratica didattica

Video Il ruolo degli automatismi e della ML

Video Cosa possiamo fare





MODULO 3 – Gli strumenti per l’inclusione per alunni DSA e BES

Video DSA e BES: Risposte alle domande più frequenti

Allegato Vademecum Inclusione Scolastica

Video PDP e PEI

Video Strumenti compensativi e misure dispensative

Video Esercitazione: la redazione di un PDP

Allegato Il PDP

Video Accessibilità del Tutor alle verifiche + Slide





MODULO 4 – Gli accorgimenti didattici per Alice

Video ​UDL l’approccio metodologico

Video Rivediamo Alice

Allegato Diagnosi di Alice rielaborata

Video Esercizi Alice

Allegato Fascicolo esercizi





MODULO 5 – La Comunicazione

Video Comunicare, ascoltare, crescere. Preadolescenza e adolescenza

Allegato Perchè l’intelligenza emotiva a scuola

Video Tutorial Gioco dei Mostriciattoli senza nome + Slide

Allegato Iniziare bene: parlare con l’alunno di se stesso. Punti di forza e di debolezza nei DSA

Video L’Empatia + Slide





MODULO 6 – Come utilizzare le Schede Didattiche

Video Il bambino DSA nella scuola Primaria: le sue difficoltà in pratica

Video Tutorial Come si utilizza una Scheda Didattica di Matematica e una di Grammatica

Allegati 10 Schede Didattiche di Matematica + 10 Schede Didattiche di Grammatica





MODULO 7 – Il Metodo di Studio

Video Il Metodo di Studio

Video L’approccio metacognitivo alla didattica e allo studio

Video Tutorial Procedimento per la realizzazione di mappe cartacee + Slide

Allegato Testo di Storia





MODULO 8 – Conoscere e valutare i prerequisiti per l’apprendimento

Video I prerequisiti dell’Apprendimento

Allegato Scheda Didattica Letto Scrittura

Video Tutorial La pulsantiera della “C” + Slide

Allegato Scheda Didattica Aritmetica

Video Tutorial Le Cifre in Gioco + Slide

Video Tutorial Gioco dell’Oca + Slide





MODULO 9 – Il bambino con deficit cognitivo nella scuola Primaria

Video La disabilità intellettiva

Video Tutorial Leggere e comprendere una Diagnosi di ritardo cognitivo





MODULO 10 – Comprendere e semplificare i testi

Video La comprensione del testo

Video Tutorial Come leggere un testo ad un nostro alunno e accompagnare la sua comprensione

Video La semplificazione del testo

Video Tutorial Come semplificare il testo di Storia

Video Tutorial Il testo diventa rotolo





MODULO 11 – Sintesi Vocale e LeggiXme

Video Strumenti Compensativi: la Sintesi Vocale + Slide

Video Tutorial Come scaricare ed installare il software LeggiXme

Video Tutorial Utilizzare LeggiXme in una materia di studio





MODULO 12 – Problemi e didattica della letto-scrittura

Video Modelli teorici per l’apprendimento della letto scrittura

Video Le difficoltà nelle abilità di letto scrittura

Video Fattori di rischio e identificazione precoce

Video Quale metodo per insegnare a leggere e a scrivere?

Video Tutorial Uso di una tipologia specifica di foglio per il bambino disgrafico





MODULO 13 – Il problema dell’apprendimento della lingua Inglese nei DSA

Video Cenni introduttivi e funzionamento del fenomeno

Video Analisi e tipologia di prove

Video Approccio al pre-learning

Video Suggerimenti per l’insegnante d’inglese L2

Allegati Esempi di schemi di grammatica

Video Tutorial Come costruire un esercizio di Inglese accessibile a tutti

Allegati Esempi di Esercizi

Allegati L’apprendimento della L2 “alla rovescia”

Video Tutorial LeggiXme inglese





MODULO 14 – Il Deficit di attenzione (ADHD)

Video L’alunno ADHD nella scuola Primaria e Secondaria

Allegato L’alunno ADHD: guida pratica per strutturare il lavoro

Allegato Scheda Autoriflessione





MODULO 15 – Discalculia

Video I processi semantici e lessicali + Slide

Video I processi semantici e sintattici+ Slide

Video Calcolo a mente+ Slide

Video Calcolo scritto+ Slide

Allegati Carte numero



MODULO 16 – Caso di Giovanna – Primaria, classe Seconda

Profilo clinico Disprassia con possibile Dislessia, Disortografia e Discalculia secondarie

Slide Presentazione del caso

Video Analisi e commento della Valutazione + documento in PDF

Video Compilazione guidata del PDP + documento in PDF

3 video Attività didattiche + Slide:

Alfabeto cieco

Tombola delle sillabe

Linea dei numeri



MODULO 17 – Caso di Claudio -Primaria, classe Terza

Profilo clinicoDislessia e Disortografia

Slide Presentazione del caso

Video Analisi e commento della Valutazione+ documento in PDF

Video Compilazione guidata del PDP+ documento in PDF

3 video Attività didattiche + Slide + 6 Allegati:

Gli esperti della Storia

Numeri grandi

Discorso Diretto e Discorso Indiretto



MODULO 18 – Caso di Lucia – Primaria, classe Quarta

Profilo clinico Disturbo del Linguaggio con Discalculia e Disgrafia. Disortografia secondaria al Disturbo del Linguaggio

Slide Presentazione del caso

Video Analisi e commento della Valutazione + documento in PDF

Video Compilazione guidata del PDP + documento in PDF

3 video Attività didattiche + Slide:

La bancarella del fruttivendolo

Gioco con le frasi

I Triangoli, creazione del formulario

MODULO 19 – Caso di Francesco – Primaria, classe Quinta

Profilo clinico – ADHD di tipo combinato (attenzione e iperattività) con Disgrafia e Dislessia

Slide Presentazione del caso

Video Analisi e commento della Valutazione + documento in PDF

Video Compilazione guidata del PDP + documento in PDF

3 video Attività didattiche + Slide + 3 Allegati:

Perimetro del Trapezio

L’Analisi grammaticale e logica

Circle Time

MODULO 20 – Caso di Angelo – Secondaria di Primo grado, classe Prima

Profilo clinico ADHD di tipo prevalentemente disattento con Dislessia, Disortografia, Disgrafia e Discalculia. Pregresso Disturbo del Linguaggio

Slide Presentazione del caso

Video Analisi e commento della Valutazione + documento in PDF

Video Compilazione guidata del PDP + documento in PDF

3 video Attività didattiche + Slide + 9 Allegati:

Atomi e molecole

I Numeri Primi

Present Continuous

​MODULO 21 – Caso di Edoardo – Secondaria di Primo grado, classe Seconda

Profilo clinico Disturbo dello Sviluppo della Coordinazione Motoria con Dislessia, Disgrafia e Discalculia

VideoPresentazione del caso + Slide

Video Analisi e commento della Valutazione + documento in PDF

Video Compilazione guidata del PDP + documento in PDF

4 video Attività didattiche + Slide + 4 Allegati:

Gli Stati Europei

Le WH Questions

Il Teorema di Pitagora

Le grandi navigazioni spagnole e portoghesi

​MODULO 22 – Caso di Andrea- Secondaria di Primo grado, classe Terza

Profilo clinico DSA misto, presenta Dislessia lieve, Discalculia media

Slide Presentazione del caso

Video Analisi e commento della Valutazione + documento in PDF

Video Compilazione guidata del PDP + documento in PDF

4 video Fascicoli di Esercizi + Slide:

Inglese

Italiano

Matematica

Tesina mappa



Team



Cristina Franceschini, Pedagogista e Coordinatrice dei Corsi di Formazione riconosciuti dal M.I.U.R. di Sapere Più

Benedetta Frigerio, Psicologa e Tutor DSA e BES

Mariangela Petta, Psicologa,

Pedagogista Clinico ANPEC, Tutor DSA

Chiara Ginocchio, Psicologa ed esperta DSA

Deborah Cacace, Psicologa.

Sonia Grittini, Pedagogista

Massimiliano Schirinzi, Docente Universitario di Lingua Inglese

Maria Luisa Manciati, abilitata Homework Tutor