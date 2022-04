‘Patto verde per il Molise’, venerdì 22 la terza Agorà democratica

Dopo Montagano e Campobasso è il momento del Basso Molise, è qui che si svolgerà la terza Agorà democratica intitolata: ‘Coltiviamo il futuro, quale agricoltura per il Molise’ a Campomarino venerdì 22 Aprile 2022 a partire dalle ore 16.30 nella bellissima location del Casale Madonna Grande(questo l’indirizzo ed il link della location: Via S. Leo, 86042 Campomarino CB, https://g.co/kgs/T1uwhi)



La partecipazione e l’interesse delle due precedenti Agorà molisane hanno dimostrato e suggellato il successo di questa iniziativa che è un invito al confronto diretto dei cittadini provenienti da ogni ambito della società civile, chiamati a dare il loro contributo su temi specifici così da poter raccogliere proposte per costruire il futuro della regione.



Venerdì 22 Aprile al tavolo dei relatori ci saranno:

– l’Onorevole Paolo De Castro, Europarlamentare;- l’Onorevole Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura Camera dei Deputati;- l’Assessore Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania;- il Prof. Emanuele Marconi, professore ordinario UniMol Dipartimento Agricoltura;- il Prof. Sebastiano Delfine, professore associato UniMol;- il Dott. Donato Campolieti, Direttore CIA Molise.

Modererà l’incontro Vittorino Facciolla, Segretario regionale Pd Molise.I cittadini, i rappresentanti delle associazioni, degli Enti locali etc potranno partecipare ai tre tavoli tematici relativi ai seguenti ambiti:

– Vino e Territorio;- Biologico e regimi di qualità;- Agricoltura, cura contro lo spopolamento.

Chi invece non potrà essere presente potrà seguire l’incontro sulla piattaforma Zoom a questo indirizzo:

https://us06web.zoom.us/j/86396655901?pwd=TUJUYVNoVDBhMWRQVHN4eml6WTlSUT09

e partecipare al tavolo tematico intitolato ‘Cosa mangiano i molisani ed il valore del prodotto autoctono’.

Per iscriversi ai tavoli tematici basterà inviare una mail all’indirizzo:[email protected]

La partecipazione è libera.