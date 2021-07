Aperte le iscrizioni al nuovo percorso di laurea in Influencer

Vuoi laurearti in Influencer ?

Grazie alla collaborazione del Gruppo Terminus con l’Università E-Campus , vi proponiamo il nuovo corso di laurea in Influencer.

Per le modalità di iscrizione contatta i nostri numeri 0874/418684 -0875/85240 oppure invia una mail a [email protected]

Cosa prevede il corso di laurea

Il curriculum Influencer del corso di laurea in Scienze della Comunicazione fornisce le competenze e gli strumenti

necessari per affrontare adeguatamente quello che potremmo definire il nuovo marketing, quello social,

“influenzale”, che sta progressivamente scalzando il marketing tradizionale. La figura dell’influencer, pur non

risultando una professione attualmente regolamentata, è sempre più richiesta da aziende, marchi commerciali e

agenzie pubblicitarie, proprio per la capacità di veicolare messaggi al proprio pubblico che la riconosce come

“opinion leader” credibile e affidabile. Questo corso di laurea si propone di colmare il vuoto formativo attuale con

una programmazione trasversale e ben codificata, poiché una delle criticità più evidenti in questo nuovo ambito

è proprio la mancanza di basi solide e di preparazione tecnica di chi si avvia alla professione di influencer.

Obiettivi

Il corso forma la figura professionale dell’influencer, una figura relativamente recente nata dai social network e

che, grazie alla fiducia del pubblico, svolge il ruolo di “ambasciatore” di se stesso e dei marchi che rappresenta.

L’influencer è un prescrittore, un leader di opinione che può ricevere un compenso finanziario per il suo lavoro.

Alcuni influencer provengono dal mondo delle celebrità, ma la stragrande maggioranza “viene dal nulla” trovando

il proprio spazio per un percorso professionale. Questa combinazione di aspettativa di fama e notorietà, insieme

a quella di fare di questo ruolo un vero e proprio lavoro esercita una grande attrazione per una popolazione, per lo più giovane, desiderosa di partecipare a tale attività come esercizio professionale. In questo contesto diventa

essenziale presentarsi al mercato con un’adeguata formazione accademica: questo corso di laurea ha pertanto l’obiettivo di preparare una figura in grado di esercitare la propria attività in maniera professionale, svincolandosi da

quella mancanza di rigore e dall’utilizzo di cattive pratiche che penalizzano chi aspira al ruolo di influencer ma non ha un’adeguata preparazione per avvicinarsi con competenza a questo settore.

Didattica

Il percorso di studi si struttura su tre anni: il primo anno affronta temi trasversali come semiotica e filosofia dei

linguaggi, estetica della comunicazione, informatica, tecnica, storia, e linguaggio dei mezzi audiovisivi.

Il secondo anno scende nel dettaglio di alcune discipline come la psicologia e la sociologia della moda ampliando le conoscenze dello studente nell’ambito della comunicazione grazie a discipline come il diritto

dell’informazione e della comunicazione o la sociologia della comunicazione e dell’informazione. L’ultimo anno

prevede la partecipazione a laboratori tematici, che vanno dalla scrittura istituzionale e pubblicitaria alla lettura

dell’immagine, e si conclude con tirocini formativi e di orientamento.

Sbocchi occupazionali e professionali

Il corso di laurea permette di acquisire solide competenze a coloro che sono intenzionati a svolgere questa nuova attività lavorativa in costante crescita, ma fornisce utili strumenti anche a coloro che di fatto già la svolgono ma

ambiscono a rafforzare le proprie conoscenze e/o acquisire nuovi strumenti di lavoro. La preparazione offerta da questo curriculum, seria e rigorosa, consentirà all’influencer di svolgere nel tempo un’attività professionale affidabile e sostenibile, in particolare nel settore Fashion and Beauty, uno degli ambiti con la maggiore domanda di influencer

marketing. Al giorno d’oggi in Italia la professione di influencer non è ufficialmente regolamentata. Tuttavia,

nel mondo anglosassone i blogger, gli instagramer, gli youtuber e gli influencer in genere sono tra i professionisti

più giovani e richiesti da marchi commerciali e agenzie pubblicitarie.