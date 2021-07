Progetto LEC/Mirabello protagonista della creazione della prima comunità energetica locale in Molise

Modelli di Comunità Energetiche: il Comune di Mirabello Sannitico, attraverso

il progetto LEC, sarà protagonista della creazione della prima comunità

energetica locale in Molise.



Si terrà giovedì 22 luglio a partire dalle ore 17.00, presso Palazzo Spicciati, il laboratorio

“Living Lab: Modelli di Comunità Energetiche” organizzato dal Comune di Mirabello

nell’ambito del progetto “LEC – Civic Energy Future: Sustainable Local Energy

Communities”. Il progetto, cofinanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliero

“Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014 – 2020”, con un budget totale di Euro

717.904,35 ha lo scopo primario di contribuire a migliorare l’efficienza energetica e l’uso

delle energie rinnovabili attraverso lo sviluppo di “Comunità locali di consumatori attivi di

energia” (LEC).

La comunità energetica è un raggruppamento di utenti che, tramite la volontaria adesione,

collaborano con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più

impianti energetici rinnovabili locali. Scopo ultimo delle comunità è quello di autoprodurre e fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai membri.

Il progetto coinvolge 3 Comuni provenienti rispettivamente dal Montenegro (Comune di

Tuzi), dall’Albania (Comune di Tirana) e dal Molise (Comune di Mirabello Sannitico) e vede, a completamento del partenariato, l’associazione Confindustria Bari e Barletta-

Andria-Trani.



Tra le attività principali previste dal progetto vi è la creazione di una comunità energetica

presso il comune di Mirabello, l’elaborazione di un piano d’azione per l’efficientamento

energetico del comune e le produzioni di energia da fonti rinnovabili e la firma di un

accordo politico tra i Comuni coinvolti nel progetto.

Durante l’incontro, che prevede la partecipazione di organizzazioni a livello nazionale e

locale si confronterà per definire obiettivi, strategie, azioni concernenti le tematiche delle

energie rinnovabili e del consumo di energia consapevole e verranno presentate azioni e

buone pratiche per la creazione di comunità energetiche rinnovabili in Molise, prima tra

tutte quella che verrà creata proprio presso il Comune di Mirabello Sannitico.

Saranno inoltre presentati il piano di riconversione energetica del Comune stesso e

l’azione pilota che verrà realizzata presso l’edificio scolastico “G. Nebbia”.