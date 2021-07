Aperte le iscrizioni al Master universitario in “Tecnologie digitali e Metodologie didattiche a distanza E-Campus /formati con noi on line

Sono aperte le iscrizioni al Master universitario in “Tecnologie digitali e Metodologie didattiche a distanza E-Campus on line.

Grazie alla convenzione del Gruppo Terminus con l’Università E-Campus, siamo a disposizione presso le nostre segreterie di Campobasso e Termoli per un incontro informativo .

Per un appuntamento informativo contattare i seguenti numeri 0874/418684 – 0875/85240 oppure inviare una mail a [email protected]

Il Master universitario in “Tecnologie digitali e Metodologie didattiche a distanza – Formazione continua nei contesti professionali” è rivolto a docenti e aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, professionisti e operatori del settore scolastico, educativo e della formazione in generale.

I cinque indirizzi del Master

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di I e II grado Insegnamento di sostegno Formazione continua e nei contesti professionali.

Un Master indispensabile per:

avanzare in graduatoria mentre accresci le tue conoscenze;

acquisire le competenze necessarie per utilizzare strumenti e strategie della didattica a distanza;

comunicare anche a distanza con successo

Le lezioni e gli esami sono interamente online, con piattaforma informatica accessibile 24 ore su 24 per garantire la massima flessibilità: potrai scegliere quando studiare e farlo in sicurezza. Inoltre potrai usufruire del bonus di 500 euro previsto dalla riforma “La Buona Scuola” (L. 107/2015) per l’autoformazione dei docenti.