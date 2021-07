Incendi in Molise, individuati i presunti responsabili

Gli incendi che hanno devastato alcune zone del territorio provinciale di Campobasso avrebbero dei responsabili. Un uomo è stato denunciato per l’incendio scoppiato a Cercemaggiore per il reato di incendio boschivo, e un altro per il rogo di Lucito.

Intensa l’attività della Forestale dell’Arma dei Carabinieri finalizzata a contenere il fenomeno e di contrasto di condotte illecite, siano esse di natura dolosa o colposa, che poi causano gli incendi.

Nel caso in specie dall’attività d’indagine si sarebbe appurato che l’incendio sia stato generato da lavori agricoli; le fiamme si sarebbero poi sviluppate in maniera esponenziale interessando un’ampia superficie, generando un rogo di enormi dimensioni.