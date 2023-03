UniMol/ Concorso pubblico per la copertura di 5 posti di personale tecnico-amministrativo

Presso l’Università degli Studi del Molise è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 5 posti di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 18 mesi, in regime orario a tempo pieno, di cui n. 1 riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui al D.Lgs 15.3.2010 n. 66 (cod. 2/2023).

Nel caso in cui il posto riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs 15.3.2010 n.66 non venga coperto da aventi titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria di merito.

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo n.66/2010 debbono farne esplicita richiesta nella domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione va presentata entro il 23 marzo.

Requisiti:

cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;

diploma di scuola secondaria di II grado;

età non inferiore ai diciotto anni;

iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

assenza destituzione o dispensa da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decadenza per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

non avere un grado di parentela o di affinità o di coniugio, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Molise;

(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

È prevista, inoltre, la riserva di un posto a favore dei Volontari delle FF.AA.

