Terminus online/ Corso di Italiano per stranieri: livello A1.2

Il corso si rivolge a stranieri residenti in Italia e a tutti coloro che desiderano imparare l’italiano per motivi di studio, lavoro o turistici, sarà erogato interamente in lingua italiana. Pertanto il corso è rivolto a studenti che hanno frequentato il livello A1.1 o che non sono principianti assoluti.

Durante lo svolgimento del corso sarà fornito materiale didattico, ed alla conclusione il Corso Accreditato fornirà certificato finale.

Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione si prega di inviare una mail a: [email protected]