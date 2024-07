Polo di Studio eCampus Terminus: Proroga al 27 luglio per l’iscrizione alla 3° EDIZIONE DEL CORSO 30 CFU ART. 13

L’ Università eCampus con decreto 397 del 7/02/2024 ha ricevuto l’accreditamento per l’attivazione dei corsi di abilitazione per insegnamenti – Polo di Studio eCampus Terminus.

Viste le nuove adesioni, l’Università Telematica eCampus ha deliberato la prosecuzione dei corsi con una terza edizione che partirà dal 30 settembre 2024 . Le iscrizioni dovranno pervenire, dopo proroga, entro il 27/07/2024

DESTINATARI e REQUISITI

Il corso è rivolto SOLO a coloro che sono già in possesso di:

· abilitazione su una classe di concorso che vogliono abilitarsi ad altra classe

· abilitazione su un altro grado di istruzione (ad es. primaria) che vogliono abilitarsi ad un altro grado (ad es. secondaria)

· coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno e vogliono abilitarsi ad una classe comune

N.B. all’atto dell’iscrizione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio necessario e avere i requisiti suddetti, pena la non ammissione al corso stesso.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il piano di studi prevede un totale di 30 CFU su argomenti appartenenti alle metodologie e tecnologie didattiche della classe di concorso.

Le lezioni saranno previste unicamente in modalità sincrona in aula virtuale con controllo di frequenza ed accessi ; è prevista una percentuale minima di presenza pari al 70% per ciascuna attività formativa.

Alla fine del percorso il candidato dovrà sostenere una prova finale in presenza presieduta da una commissione di docenti composta da quattro membri, di cui due docenti dell’Ateneo, un componente designato dall’USR e da un componente esterno esperto di formazione . La prova finale è composta da una parte scritta ed una lezione simulata della durata massima di 45 minuti.

SPECIFICHE DIDATTICHE

Il Corso 30 CFU art. 13, conformemente alla normativa relativa alla contemporanea iscrizione, può essere attivato solo se il corso, a cui il candidato è già iscritto (Master, Corso di Perfezionamento, Alta Formazione, CORSO DI LAUREA, ecc.), NON è a FREQUENZA OBBLIGATORIA.

N.B. NON è possibile la contemporanea iscrizione a CORSI SINGOLI necessari per integrazione della classe di concorso, in quanto il candidato deve possedere i requisiti richiesti PRIMA dell’attivazione del corso 30 CFU art. 13 .

CALENDARIO E CICLI DI LEZIONI

Si prevede di attivare il calendario del secondo CICLO DI LEZIONI a partire da SETTEMBRE 2024 con attività svolte con formula settimanale dal lunedì al giovedì (TRANNE VARIAZIONI) . Il Corso ha una durata di circa 2/3 mesi

CLASSI DI CONCORSO

Verranno attivati SOLO i corsi delle classi per le quali l’Ateneo ha ottenuto accreditamento che sono:

Classi di concorso

A11 – Discipline letterarie e latino

A12 – Discipline letterarie

A13 – Discipline letterarie latino e greco

A18 – Filosofia e Scienze umane

A19 – Filosofia e Storia

A22 – Italiano Storia e Geografia

A23 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera

A26 – Matematica

A27 – Matematica e fisica

A28 – Matematica e Scienze

A45 -Scienze economico aziedali

A46 – Scienze giuridico – economiche

A47 – Scienze matematiche applicate

A48 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A49 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

A54 – Storia dell’Arte

A01 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado

A04 – Design del libro

A05 – Design del tessuto e della moda

A08 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica

A09 – Discipline grafiche pittoriche e scenografiche

A10 – Discipline grafico-pubblicitarie

A17 – Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A62 – Tecnologie e tecniche per la grafica

Per maggiori informazioni rivolgersi al polo di Studio Terminus

ai numeri 087585240 – 0874418684 – cellulare e whatsapp 3440372898