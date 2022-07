Polizia di Stato: concorsi pubblici per 292 diplomati

Scadenza presentazione domanda: 31 luglio 2022.

Il Ministero dell’Interno ha indetto 2 concorsi pubblici per il reclutamento di 192 posti di vice ispettore tecnico nel settore Telematica del ruolo degli ispettori tecnici e 100 posti di vice ispettore tecnico nel settore Accasermamento del ruolo degli ispettori tecnici. Per tutti e due i concorsi i candidati devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore oppure di una laurea triennale, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, qualita’ di condotta, idoneita’ fisica, psichica e attitudinale etc. Il concorso per i 192 posti si svolgerà attraverso diverse fasi: una prova preselettiva, che consisterà in un questionario vertente sulle seguenti materie: comunicazioni elettroniche, tecnica telefonica e radiotecnica, elementi di matematica probabilistica e statistica, architettura dei calcolatori elettronici, sistemi operativi, reti di calcolatori, protocolli di comunicazione, elementi di ingegneria del software, linguaggi di programmazione, basi di dati, concetti di sicurezza e protezione logica dei dati e dei programmi, crittografia dei dati e firma digitale; accertamenti psico-fisici; accertamenti attitudinali; una prova scritta, che consisterà nella stesura di un elaborato vertente sulle seguenti materie: comunicazioni elettroniche, reti e sistemi di comunicazione via cavo e via etere, protocolli di reti e di trasporto, servizi e sicurezza sulle reti di comunicazione, elementi di matematica probabilistica e statistica, architettura dei calcolatori elettronici, sistemi operativi, reti di calcolatori, protocolli di comunicazione, elementi di ingegneria del software, linguaggi di programmazione, basi di dati e infine una prova orale, che verterà sulle materie oggetto delle prove scritte oltre che sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese, consistente in una traduzione e in una conversazione. Il concorso per i 100 posti si svolgerà attraverso diverse fasi: una prova preselettiva, che consisterà in un questionario vertente sulle seguenti materie…

