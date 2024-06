Lavoro/Tecnocall ricerca personale per mansione di operatore telefonico, sede Isernia

Tecnocall, azienda leader nel settore dei contact center da più di 20 anni ricerca personale che svolga la mansione di operatore telefonico.

Isernia è una delle sedi più recenti della compagnia, inaugurata solo nell’ottobre del 2021 ma in costante sviluppo grazie al lavoro meticoloso del nostro personale. La sede si trova in Viale 3 Marzo 1970, 118.

SI RICHIEDONO:

Disponibilità a lavorare su turni;

Buone doti comunicative e relazionali;

Preferibile ma non necessaria esperienza nel settore;

Volontà di crescita.

COSA OFFRIAMO

Contratto di lavoro a partire da 20 ore settimanali;

Disponibilità a lavorare su turni dal lunedì al sabato;

Percorso formativo completo;

Incentivi al raggiungimento degli obiettivi

Per procedere alla candidatura inviare via mail il proprio CV in formato pdf inserendo nell’oggetto “CANDIDATURA ISERNIA”

Contatti: